أسباب غامضة جعلته يرحل إلى الهلال.. كويلار: لا تظلموني دون معرفة ما حدث!

غادر الدولي الكولومبي، جوستافو كويلار، فريق فلامنجو صيف عام 2019، وانتقل إلى نادي الهلال السعودي، وتسببت الصفقة في غضب كبير لدى عشاق النادي البرازيلي؛ لاسيما وأن كويلار كان أحد اللاعبين البارزين في تشكيلة المدرب خورخي جيسوس.

وكان كويلار قد لعب مع فلامنجو لمدة 3 سنوات ونصف، حيث انتقل إلى صفوف العملاق البرازيلي في يناير 2016 قادمًا من ديبورتيفو كالي الكولومبي، وخلال هذه الفترة لعب صاحب الـ28 عامًا مع فلامنجو 108 مباراة وأحرز هدف وصنع 3 أهداف، وكان من أبرز لاعبي الفريق وأحد أعمدته الرئيسية.

في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني “كانالدو” عبر موقع “يوتيوب”، فتح كويلار قلبه وتحدث عن تجربته في فلامنجو، كاشفًا أن أسباب رحيله إلى الهلال السعودي سيعلنها عقب اعتزاله كرة القدم، ومؤكدًا أن هذه الأسباب ستنهي الجدل الذي حدث لقراره باللعب في المنطقة العربية.

أسباب غامضة

وقال محترف الهلال “لقد كانت لحظات جميلة جدا، عشت حلما، ولكن كان علي أن أستيقظ لمدة ساعة واحدة. قضيت وقتًا ممتعًا مع عائلتي، ولكن في النهاية اضطررت إلى اتخاذ قرار (بالمغادرة). لا تحكم عليّ دون أن تعرف ما حدث بالفعل”.

وتابع “طوال هذا الوقت من بين 45 مليون معجب (لدى فلامنجو)، أعتقد أن حوالي خمسة ملايين يشتمونني، والباقي يستمر في احترامي لما فعلته مع النادي، اتخذت قراراً كان عليّ اتخاذه”.

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هل يعود إلى فلامنجو؟

وعندما سُئل عن إمكانية العودة إلى حامل لقب كأس ليبرتادوريس، كشف لاعب الوسط عن فقرة مفادها أنه إذا عاد إلى كرة القدم البرازيلية، فسوف يرتدي قميص فلامنجو، مُبينًا “في عقدي مع الهلال فلامنجو له الأولوية في حال عودتي إلى البرازيل. هذا هو خياري الأول”.

وأخيرًا، ترك الكولومبي رسالة لمحبي ناديه السابق قائلا “الرسالة التي يمكنني تركها لمشجعي فلامنجو، هي أن أشكرهم على المودة التي أعطوني إياها أثناء وجودي هناك. لقد شعرت بذلك حقًا، بينما كنت في الملعب، حاولت دائمًا إعادتها إليهم”.

كويلار مع الهلال

الدولي الكولومبي كان قد انتقل إلى الهلال من فلامنجو في أغسطس 2019، مقابل 7.5 مليون يورو، ويمتد عقد جوستافو مع الزعيم السعودي حتى يونيو 2023.

ولعب كويلار مع الهلال حتى الآن في 24 مباراة، وصنع هدفين ولم يُسجل أي هدف، وترى العديد من جماهير الهلال أن كويلار لم يقدم الإضافة المأمولة منه مع الفريق خلال الأشهر الماضية.