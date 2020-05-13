عرب الدوري الالماني | من هو رامي بن سبعيني؟

من هو رامي بن سبعيني؟ هو لاعب كرة قدم جزائري، ولد في مدينة قسنطينة الجزائرية عام 1995، حفيد حارس منتخب الجزائر السابق “صلاح حناشي”، ويلعب حاليًا مع نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، كقلب دفاع أساسي وظهير أيسر أحيانًا.

كانت لابن أكاديمية نادي بارادو الجزائري بداية موافقة للغاية في الدوري الألماني مع بوروسيا مونشنجلادباخ في موسم 2020/2019، بتسجيله لـ 4 أهداف في 11 مباراة، من بينهم 9 مباريات كلاعب أساسي.

وأصيب رامي في ديسمبر 2019 ما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا، لكن في أول مباراة بعد العودة سجل على ملعب أوجسبورج وقاد فريقه للفوز 3/2 قبل أيام من جائحة كورونا مارس 2020.

ويخوض بن سبعيني موسمه الأول على ملاعب البوندسليجا هذا الموسم، بعد انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من رين الفرنسي بحوالي ثمانية ملايين يورو في الميركاتو الصيفي 2019.

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وشارك رامي بن سبعيني مع رين في 79 مباراة بمسابقة الدوري الفرنسي من 2016 حتى 2019، وسجل هدفًا وحيدًا، كما لعب مباراتين فقط مع فريق رين “ب”، ولعب لمصلحة نادي مونبلييه 22 مباراة وسجل هدفين في الليج آ خلال موسم 2016/2015، حين كان معارًا من نادي بارادو الجزائري الذي أعاره للمرة الأولى في عام 2014 لنادي ليرس البلجيكي الذي مثله في 23 مباراة.

في جعبة رامي بن سبعيني 30 مباراة دولية و3 أهداف سجلهم أمام الرأس الأخضر في مباراة ودية عام 2018، ثم بنين في تصفيات أمم أفريقيا 2019، ثم أمام زامبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وترجع أول مباراة يخوضها رامي مع محاربي الصحراء إلى السابع من يناير 2017، حين شارك بديل في الفوز على موريتانيا 1/3 “وديًا”.