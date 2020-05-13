بالصور.. محترف الهلال يقترب من هذا الفريق!

سلط موقع “forzaparma” الضوء على تصريحات الصحفي الإيطالي والخبير في سوق الانتقالات، ألفريدو بيدولا، حيث أكد أن محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، يرغب في العودة إلى إيطاليا بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكان جيوفينكو قد ارتبط اسمه في الفترة الماضية بإمكانية الانتقال إلى أحد الفرق البرازيلية، مثل بوتافوجو وفاسكو دا جاما، وكذلك العودة إلى إيطاليا مع اهتمام من أندية بينفينتو وبارما والإنتر.

تجربة الهلال انتهت

وقال الموقع المتخصص في أخبار نادي بارما “يضغط سيباستيان جيوفينكو للعودة إلى إيطاليا، ويعتقد أن تجربته في صفوف الهلال قد انتهت”.

وأضاف “وفقًا لخبير السوق المعروف ألفريدو بيدولا، فإن بارما يمكن أن يكون الأقرب للتعاقد مع جيوفينكو. في الأسابيع الماضية كان هناك حديث عن بينفينتو وإنتر ميلان، لكن هناك أمور تعرقل الصفقة ولا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي، مختتما بقوله “بارما هو النادي الإيطالي الوحيد حاليا في سباق الحصول على خدمات جيوفينكو”.

جيوفينكو وبارما

كانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت أن بارما اتخذ خطوات ملموسة نحو التعاقد مع محترف الهلال سباستيان جيوفينكو، وذكرت أن اللاعب يرغب في العودة إلى الوطن، وأنه يرتبط بعلاقات ممتازة مع مسؤولي بارما، لاسيما المدير الرياضي دانييل فاجيانو.

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وأوضح المصادر أن هناك اتصالات جارية بالفعل بين المدير الرياضي في بارما دانييل فاجيانو، وأندريا داميكو، وكيل جيوفينكو، لكن العقبة هي أن محترف الهلال يتقاضى في الموسم 10 مليون يورو، وسيكون مُطالبًا بتخفيض راتبه من أجل العودة إلى جيالو بلو.

وبحسب ما ورد، فإن نجم الهلال سيكون على استعداد لخفض راتبه إلى 2 مليون يورو سنويا، طالما أنه متأكد من لعب دور قيادي في فريق المدرب روبرتو دافيرسا ابتداء من الموسم المقبل.

جيوفينكو كان قد دافع عن ألوان بارما مُعارا من يوفنتوس في موسمي 2010 ـ 2011 و2011 ـ 2010، وخلال الموسمين مع بارما لعب صاحب الـ33 عامًا 70 مباراة، وأحرز 23 هدفًا وصنع 19 هدفًا.

جيوفينكو مع الهلال

اللاعب الملقب بـ”النملة الذرية” انضم إلى الهلال السعودي قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

ولعب “سيبا” مع الفريق الأزرق حتى الآن 50 مباراة، وسجل 12 هدف وصنع 14 هدف، وهو من اللاعبين الموهوبين في تنفيذ الركلات الثابتة.