رياضة | قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قنبلة الموسم.. خطأ كارثي يجعل نجم الأهلي من حقه الانتقال للزمالك مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع النادي الأهلي في خطأ كبير، بعدما أصبح سعد سمير، مدافع الفريق الأول لاعبًا حرًا وغير مقيدًا في الأحمر بسبب خطأ إداري.

وتم رفع اسم سعد سمير، من قائمة الأهلي المحلية في فترة القيد الشتوية الماضية مما تسبب في جعله لاعبًا حرًا، وأصبح بإمكانه الانضمام لأي فريق آخر.

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وأصبح من حق المدافع سعد سمير التوقيع لأي نادي آخر، حتى ولو كان الغريم الأذلي الزمالك، بل ومطالبة النادي الأهلي بقيمة عقده كاملةً، حال رحيله، وهو ما يُمثل أزمة حقيقية أمام الأحمر في الوقت الراهن.

ويتفاوض النادي الأهلي في الوقت الحالي مع سعد سمير من أجل التوقيع لى عقود جديدة، للتأكيد على استمراره في صفوف النادي وإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي، على أن يتم قيده في الموسم الجديد.