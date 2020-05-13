رياضة | نجوم × رمضان (10).. ثنائية "السعيد" تقود الأهلي لاكتساح الترجي التونسي في الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (10).. ثنائية "السعيد" تقود الأهلي لاكتساح الترجي التونسي في الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

في حلقة اليوم من سلسلة "نجوم × رمضان" نتحدث عن واحد من أبرز النجوم في الكرة المصرية، وكبير الهدافين للجيل الحالي من اللاعبين وهو عبد الله السعيد نجم منتخب مصر وأحدث المنضمين للقائمة التاريخية لنادي المائة من اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر بالدوري المصري الممتاز.

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بدأت نجومية "السعيد" في كرة القدم مع نادي الإسماعيلي وقدم معه مستويات رائعة وسجل الكثير من الأهداف الحاسمة، مما لفت أنظار النادي الأهلي للتعاقد معه، وحقق مسيرة ناجحة مع المارد الأحمر وحصد معه العديد من البطولات حيث توج بلقب الدوري الممتاز 4 مرات وكأس الكونفيدرالية ، كما حصد كأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس مصر، وبعد رحيله عن الأهلي انضم لفريق كوبيون بالوسورا الفنلندي ومنه للأهلي السعودي، واستقر به المطاف مع نادي بيراميدز.

ويعد عبد الله السعيد واحد من نجوم الكرة المصرية الذين تألقوا خلال شهر رمضان، حيث شارك في عدد من المباريات مع الأهلي في شهر الصيام وسجل عدد من الأهداف الحاسمة وقاد المارد الأحمر لتحقيق انتصارات هامة في مختلف البطولات.

ومن المباريات التي يتذكرها الجمهور الأهلاوي لـ"السعيد" في شهر الصيام، مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي والتي أقيمت يوم 28 يونيو لعام 2016، الموافق الحادي عشر من شهر رمضان لعام 1436 في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت مباراة الترجي تألق كبير لـ"السعيد"، ونجح في إحراز هدفين، وقاد الأهلي لتحقيق فوزا عريضًا بنتيجة 3-0 بعدما تكفل زميله مؤمن زكريا في إحراز الهدف الثالث في الشباك التونسية، وحصد الفريق الأحمر الثلاث نقاط، وكانت بداية لمزيد من النتائج الجيدة بالبطولة، وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة وتأهل للدور نصف النهائي لكنه فشل في تجاوز فريق أورلاندو بيراتس وودع البطولة.