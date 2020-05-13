رياضة | ضربة موجعة.. الفيفا يطالب اتحاد جدة بدفع 15 مليون دولار لبيليتش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة.. الفيفا يطالب اتحاد جدة بدفع 15 مليون دولار لبيليتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أبلغ نادي اتحاد جدة السعودي بحكم مبدئي لدفع 15 مليون دولار أمريكي (56 مليون ريال سعودي) للكرواتي سلافان بيليتش المدرب السابق للفريق الأول بالنادي والذي أقيل الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الفيفا أخطر النادي السعودي بهذا الحكم أمس الأول وأنه ألزمه بسداد المبلغ إلى المدرب الكرواتي خلال 30 يوما.

وأشارت "الرياضية" نقلا عن مصادر خاصة لها إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية التي يحق لها فيها طلب حيثياته، ومن ثم رفع الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

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وأوضحت "الرياضية" أنها تواصلت مع إدارة نادي الاتحاد، لكنها رفضت التعليق بهذا الشأن.

وكان بيليتش تقدم بشكوى طالب فيها بالتعويض عن فسخ عقده من طرف الاتحاد في الموسم الماضي، بينما تواصل الإدارة القانونية في النادي تكثيف اتصالاتها مع محاميها لدراسة الملف، تمهيدا لتقديم الاستئناف.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لا يضم أي عقوبة حال عدم السداد، كون شكاوى المدربين لا توجد لها لائحة خاصة مثل اللاعبين لكن المدرب، في حال عدم سداد النادي المبلغ، سيرفع الشكوى إلى لجنة الانضباط، ليسير الملف وفق الأنظمة.