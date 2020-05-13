رياضة | المقاولون يخطط لضم مهاجم الأهلي المعار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يخطط لضم مهاجم الأهلي المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي المقاولون العرب إلى التعاقد مع أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الذئاب والذى يقوده المدير الفنى عماد النحاس لضم مهاجم الأهلي المُعار لفريق الجونة أحمد ياسر ريان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق هجوميًا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني ببطولة الدوري المصري هذا الموسم خلف النادي الأهلي ويأمل فى العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية.

وشارك أحمد ياسر ريان مع الجونة في 16 لقاء وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، كما خاض مباراة بكأس مصر.