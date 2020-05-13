رياضة | تركي آل شيخ يكشف عن مفاجأة بشأن مواجهة ألميريا لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تركي آل شيخ يكشف عن مفاجأة بشأن مواجهة ألميريا لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن مفاجأة بشأن مواجهة ألميريا لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال تركي آل شيخ عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" متحدثا عن مواجهة أزمة كورونا: " في الميريا مثلاً كنا مستعدين لمثل هذا اليوم، ويوجد في النادي اكثر من 70% من زيادة رأس المال لم تستخدم بعد وتممنا صفقات اللاعبين الذين نحتاجهم، كانت خطتنا الصعود خلال ثلاث سنوات، لكن إن أكرمنا الله هذه السنه فنعمة وفضل من عنده".

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وأضاف: " لدينا أيضاً خطة كانت جاهزه لأخذ الاستاد فتره طويله وتطويره وزيادة سعته، والاستفادة من مرافقه لأهل المدينة، حيث تكون منطقة الاستاد النقطة الرئيسية للترفيه لأهل المدينة".

وتابع: " كنا قبل الازمة تلقينا عروض لـ4 لاعبين من الفريق بمبالغ مجزية تغطي اكثر من 90% من كامل الاستثمار الذي دفع، لانعرف هل ستستمر هذه العروض بعد الأزمة أم لا، لكن أن تصل لنقطة التعادل من 10 شهور في الاستثمار الرياضي فهذا إنجاز مشرف بكل المقاييس".

وأنهى تركي آل شيخ حديثه قائلا: " الميريا الأن اسم معروف في أوروبا والعالم ونطمح بالمزيد، نريد الوصول لمرحلة التشغيل الذاتي للنادي في أقرب وقت والديمومة إن شاء الله، عالم كرة القدم سيكون صعب في السنوات الثلاث القادمة، وسنشهد نظامًا مختلفًا تماماً عن الـ 20 سنة الماضية، السوق تضخم كثيراً وخرج عن السيطرة".