رياضة | الوحدة الإماراتي يلجأ للمحكمة الرياضية بشأن قضية "باتنا"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الوحدة الإماراتي يلجأ للمحكمة الرياضية بشأن قضية "باتنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية، للاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية المغربي مراد باتنا لاعب الفريق السابق.

وقالت جريدة "البيان" الإماراتية، أن إدارة الوحدة قررت الاحتكام لمحكمة "كاس" في قضية اللاعب المغربي مراد باتنا.

وكان الفيفا ألزم الوحدة بدفع مليون و100 ألف دولار للاعب المغربي تمثل مستحقاته وباقي قيمة عقده.

ويحق للوحدة الاستئناف خلال المدة القانونية التي تبلغ 45 يوما، إذ كان اللاعب فسخ عقده مع الوحدة من جانب واحد ، قبل انتقاله للجزيرة الصيف الماضي.