رياضة | تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تعثر المفاوضات يجبر الأهلي على التحرك نحو إعادة نجمه "الدينامو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد أحمد رمضان بيكهام مرة أخرى ليسلط عليه الضوء ضمن المقترحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مدافع وادي دجلة بيكهام، دخل للمرشحين للانضمام للأهلي بعد تعثر المفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بسبب مغالاة ناديه في طلباتهم المادية، بالإضافة إلى أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش البيون الذي رفض العودة إلى مصر في الوقت الحالي.

ويدخل بيكهام في منافسة مع عدد آخر من المدافعين للانضمام للأهلي أبرزهم أسامة جلال لاعب انبي، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة، ومحمود الجزار لاعب الفريق المعار للجونة.

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اقتراح إسم بيكهام جاء نظرا لما يمتلكه من مهارات، بالإضافة إلى أنه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع.

وظهر بشكل لافت في صفوف وادي دجلة حيث لعب 44 لقاء، وسجل هدف وصنع الآخر منذ أن انضم إلى الغزلان في 2018.

يشار إلى أن اللاعب الذي يبلغ الـ23 من عمره لم يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوى 3 لقاءات فقط، ولم يسجل ولم يصنع.

وفي سياق متصل، عند انتقال بيكهام لدجلة بشكل نهائي ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، ووضع الأهلي بند في العقد يتيح له استعادته مقابل 5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، ولا يحق لأي نادٍ آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.