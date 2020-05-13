رياضة | غزل المحلة يتقدم بشكوى للجبلاية ضد أسامة نبيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يتقدم بشكوى للجبلاية ضد أسامة نبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، في أحد اللقاءات التليفزيونية، التي آثارت غضب إدارة نادي غزل المحلة وجماهيره.

وتقدم نادي غزل المحلة بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضد أسامة نبيه، بسبب تصريحاته عن تعمده عدم إحراز أهداف في مرمى الزمالك، حينما كان لاعبًا بين صفوف المحلة.

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وطالب مسؤولو غزل المحلة في شكواهم، بشطب أسامة نبيه من سجلات التدريب باتحاد الكرة، واسترداد المستحقات التي حصل عليها، خلال فترة لعبه مع الفريق، مع اعتبار لاعب الزمالك السابق لم يحترم تاريخ المحلة بين الأندية المصرية والعربية .

وأكد البيان الصادر عن غدارة غزل المحلة أن "نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، المعمول بها لدى الاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية المصرية والدولية".

وكان أسامة نبيه ظهر مؤخرًا على أحد الفضائيات، وأدلى ببعض التصريحات التي تخص، انه تعمد أن لا يسجل الأهداف في مرمى نادي الزمالك حين كان لاعبًا في صفوف المحلة.

وتقدم نبيه باعتذار رسمي لنادي غزل المحلة، ووضح انه لم يقصد الإساءة وأن تصريحاته السابقة كانت على سبيل المداعبة فقط .