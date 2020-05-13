رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من ضم ماورو إيكاردي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من ضم ماورو إيكاردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الفترة الماضية مفاوضات باريس سان جيرمان لضم نجمه المعار من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يسابق الزمن لتفعيل بند الشراء لمهاجمه الأرجنتيني، نظرًا لتفوقه وتميز مستواه الفني.

ووفقً لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ، إن باريس سان جيرمان على مقربة من شراء ماورو أيكاردي، قبل حلول 31 مايو.

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وأضافت الصحيفة أن الصفقة تعد متنفسًا اقتصاديًا للإنتر، وهو ما يحاول النادي الباريسي استغلاله خلال عملية المفاوضات، نظرًا للأزمة التي تمر بها جميع الأندية جراء التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتطمح إدارة سان جيرمان في تخفيض المقابل المادي للصفقة، والتي تبلغ 70 مليون يورو ، بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة إنتر ميلان لا توافق حتى الآن على التخفيض، لذا يفكر النادي الباريسي في صفقة تبادلية بدمج أحد لاعبيه أملا في التوصل لاتفاق مع مسؤولي النيراتزوري للحصول على خدمات إيكاردي .