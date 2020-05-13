رياضة | ليس باهر المحمدي.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس باهر المحمدي.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد النادي الأهلي لاعب مفاجئ لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ليكون بديلًا لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الذي قرر عدم تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

Advertisements

ولكن إدارة الإسماعيلي أكدت على رفضها فكرة رحيل المحمدي في نهاية الموسم الجاري لأي نادي داخل مصر.

وحدد النادي الأهلي التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الفريق السابق ونادي وادي دجلة الحالي في حالة فشل النادي في ضم باهر المحمدي في الصيف.