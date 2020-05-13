رياضة | قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر قنبلة الموسم.. الزمالك يخطط لخطف 3 نجوم دفعة واحدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك للفوز بخدمات ثلاثة نجوم بصفوف النادي الأهلي في الصيف المقبل.

ويسعى الزمالك لضم حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي، كذلك وليد أزارو، المهاجم المغربي المُعار للاتفاق السعودي بناء على رغبة مُلحة من الفرنسي باتريس كارتيرون.

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بالإضافة لصالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، والذي يُمثل رغبة قوية لدى مجلس إدارة الزمالك للتعاقد معه ومرافقة شقيقه عبدالله داخل الصفوف البيضاء.

وكان الزمالك قد أنهى مشواره بالدوري الممتاز قبل فترة توقف المسابقة في المركز الرابع.