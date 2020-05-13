رياضة | نجم ريال مدريد السابق ينفي تهمة تهريب المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق ينفي تهمة تهريب المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الكولومبي إدوين كونجو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، تهمة تجارة المخدرات، بعد توقيفه الموقت الثلاثاء ضمن عملية أمنية للشرطة الإسبانية لمكافحة تهريب الكوكايين.

ولم يخض كونجو (43 عاماً) الذي اعتزل كرة القدم عام 2009، أي مباراة مع الفريق الأول للنادي "الملكي"، بل أمضى أعوامه معه (1999-2002) معاراً إلى بلد الوليد، وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وأوقف المهاجم السابق مع عشرة أشخاص آخرين ليل الثلاثاء من قبل الشرطة الإسبانية، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات، وتم الافراج عنه بعد استجوابه.

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وقال كونجو لقناة "لا سيكستا" الإسبانية، "أنا بريء، لا علاقة لي أبدا ببيع أو تصنيع او أي شيء متعلق بالكوكايين".

وشرح الكولومبي "لدي علاقات مع أشخاص متورطين. ولكن ليس الى حد الاستنتاج أنني غيرتُ حياتي أو قمت بأمر غير عادي".

وانضم كونجو الى النادي الملكي عام 1999، ولكنه ظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله الى ليفانتي عام 2002.