رياضة | فايلر يحسم مصير "معلول" من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير "معلول" من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشدة رحيل الظهير الأيسر التونسي للفريق علي معلول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان اللاعب قد أشارت تقارير صحفية عربية خلال الأيام الماضية حول رغبة أندية سعودية فى ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، خاصة انه أحد أفضل اللاعبين فى إفريقيا خلال الفترة الماضية.

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ويُعد معلول أحد أبرز لاعبي الفريق، بعد الأداء المميز الذى يقدمه اللاعب منذ الإنضمام للفريق عام 2016، قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي.

وساهم علي معلول خلال الموسم الجاري فى صعود المارد الأحمر لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا بعدما قاد الفريق للفوز على صن داونز الجنوب إفريقي فى دور ال 8 بهدفين فى مباراة الذهاب بمصر ثم تسبب فى هدف الاهلي الوحيد فى لقاء الإياب الذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشارك التونسي على معلول هذا الموسم فى 12 مباراة ببطولة الدوري المصري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف، وعلى مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا شارك فى 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدف.