رياضة | نيوكاسل يجهز عرض رسمي لضم بيل.. واللاعب يرد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يجهز عرض رسمي لضم بيل.. واللاعب يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أظهر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي رغبة كبيرة في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض رسمي لضم بيل في الصيف القادم مقابل مبلغ 60 مليون يورو.
كما أشارت التقارير إلى أن نادي ريال مدريد لن يمانع في رحيل بيل ويرى أن عرض اهتمام نيوكاسل به فرصة جيدة للتخلص من اللاعب في الصيف.
ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن بيل ينوي رفض عرض نيوكاسل المقدم له في الفترة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل لا ينوي مغادرة نادي ريال مدريد قبل انتهاء عقده في صيف 2022 القادم.