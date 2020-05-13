رياضة | أتلتيكو مدريد يستعد لخطف نجم الريال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يستعد لخطف نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الاسباني، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترك الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف تقرير نشرته شبكة " Gol Caracol " الكولومبية، عن وجود اتصالات مكثفة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد لحسم إنتقال رودريجيز الى

ومن المتوقع ان يصل الناديين لإتفاق حول قيمة الصفقة، علماً أن اللاعب ينتهي عقده مع النادي الملكي في صيف 2021.

ويذكر ان جيمس رودريجيز انتقل الي صفوف ريال مدريد مطلع موسم 2014 /2015 وبعد مشاركة مميزة له مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم والتي اقيمت بالبرازيل في صفقة تخطت ال100 مليون يورو.