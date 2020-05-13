رياضة | صالح جمعة يسخر من قرار فايلر بتجميده

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يسخر من قرار فايلر بتجميده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي، عدم حاجته لصالح جمعة، وأنه لا يرغب في خدماته الفنية بين صفوف الفريق، وطالب من إدارة النادي بيع أو إعارة اللاعب منذ الانتقالات الشتوية الماضية.

وسخر صالح جمعة صانع من قرار فايلر بتجميده وعدم منحه فرصة المشاركة في التدريبات الجماعية أو المباريات.

ونشر جمعة صورة ساخرة له عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث تم وضع وجهه على إحدى شخصيات مسلسل البرنس التي تتعرض للظلم من قبل بعض الأشخاص، بينما تم وضع وجه فايلر على الشخص الظالم.

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وطالب فايلر إدارة الأهلي ببيع أو إعارة صالح جمعة في انتقالات الشتاء الماضية مبديا عدم الحاجة الفنية لخدماته، رافضا تواجده في التدريبات الجماعية للفريق.

وجاء توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي، عدم حاجته لصالح جمعة، وأنه لا يرغب في خدماته الفنية بين صفوف الفريق، وطالب من إدارة النادي بيع أو إعارة اللاعب منذ الانتقالات الشتوية الماضية.

وانتقل صالح جمعة للأهلي في موسم 2015 /2016 قادمًا من إنبي، بعد أن خاض تجربة احتراف قصيرة في نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي.