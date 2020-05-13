رياضة | طلعت يوسف: قررت تخفيض راتبي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: قررت تخفيض راتبي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إنه قرر تحفيض راتبه مع النادي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف يوسف في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"قرار تخفيض راتبي 50% خطوة مناسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، ووجهت مجلس إدارة النادي بصرف هذه المبالغ في عمل الخير، وهذه المبادرة لقت استحان كبير من قبل باقي الجهاز الفني وباقي الأندية".

وتابع :"أوافق على عودة النشاط الرياضي في مصر حال توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالنسبة لي أتمنى عودة النشاط ولكن الأهم بالنسبة لي صحة اللةعبين والمواطنين".

وأتم :"أسعى دائما للوصول إلى الكمال في الأداء مع نادي الاتحاد، ورغم وجود الفريق في المركز الرابع إلى جانب الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعبين مازالت انتظر المزيد منهم".