الامارات | وفاة بطل المشي الجزائري عثمان شيباني.. "عمره 20 سنة"

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطل المشي الجزائري عثمان شيباني.. "عمره 20 سنة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الاتحاد الجزائري لألعاب القوى اليوم الأربعاء، بطل مسابقة المشي عثمان شيباني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ20 عاما.

وأوضح الاتحاد في رسالة عزاء نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن شيباني لاعب نادي المجمع الرياضي البترولي، توفي إثر تعرضه لسكتة قلبية أمس الثلاثاء.

وكان شيباني، يعد من الرياضيين الجزائريين الواعدين في المشي، حيث سبق واحتل المركز الـ31 في بطولة العالم التي أقيمت بمدينة ثامبار بفنلندا عام 2018. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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