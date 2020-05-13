شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال لاعب ريال مدريد السابق بتهمة تجارة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقلت الشرطة الإسبانية، لاعب ريال مدريد السابق، الكولومبي إدوين كونغو، بصورة مؤقتة بتهمة تجارة المخدرات، ضمن عملية أمنية لمكافحة تهريب الكوكايين، في وقت نفى كونغو التهمة الموجهة إليه.

ولم يخض كونغو (43 عاما) الذي اعتزل كرة القدم عام 2009، أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الملكي، بل أمضى أعوامه معه (1999-2002) معارا الى بلد الوليد، وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وأوقف المهاجم السابق مع عشرة أشخاص آخرين ليل الثلاثاء من قبل الشرطة الإسبانية، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات، وتم الافراج عنه بعد استجوابه.

وقال كونغو لقناة "لا سيكستا" الإسبانية، "أنا بريء، لا علاقة لي أبدا ببيع أو تصنيع او أي شيء متعلق بالكوكايين".

وشرح الكولومبي "لدي علاقات مع أشخاص متورطين. ولكن ليس الى حد الاستنتاج أنني غيرتُ حياتي أو قمت بأمر غير عادي".

وانضم كونغو الى النادي الملكي عام 1999 ولكنه ظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله الى ليفانتي عام 2002.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | اعتقال لاعب ريال مدريد السابق بتهمة تجارة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.