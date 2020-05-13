الامارات | بالفيديو: ميسي "نيو لوك".. ويتدرب بمفرده في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ميسي "نيو لوك".. ويتدرب بمفرده في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني مقاطع فيديو لتدريبات منفردة أداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب الفرعية داخل النادي تمهيداً لعودة الحياة إلى الملاعب. وبدا ميسي (33 سنة) بصورة مختلفة إذ حلق لحيته بالكامل وظهر كأنه شاب صغير في العشرينات من عمره بعدما اعتاد في السنوات القليلة الماضية على إطلاق اللحية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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