شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «الأجانب» تتجدد بين الأهلى والجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجددت أزمة قيد اللاعبين الأجانب بين اتحاد الكرة والنادى الأهلى، وذلك بعد عدم اتخاذ إجراءات ودراسة الاقتراح الذى تقدم به سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بداية الأسبوع الجارى، خلال زيارته لمقر الجبلاية واجتماعه بوليد العطار، المدير التنفيذى، حيث أبلغه رسميا رفض اقتراح اللجنة الخماسية بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب بالأندية بداية من الموسم الجديد، وحذر من التداعيات الجسيمة لتعطيل لائحة قيد الأجانب فى الموسم الجديد والخسائر المالية الفادحة التى ستتعرض لها الأندية نتيجة الاستغناء المفاجئ عن الأجانب، فضلا عن الأضرار الفنية من غياب عناصر مؤثرة بالفريق، وشدد على أن الأهلى سيكون الأشد تضررا فى حالة تفعيل القرار نظرا لارتباطه بعقود ممتدة مع لاعبيه الأجانب، وطالب بتنفيذ اقتراح مجلس الأهلى بتأجيل القرار حتى يتسنى للأندية توفيق أوضاعها مع لاعبيها الأجانب بدون خسائر.

وتضمن اقتراح الأهلى تطبيق نظام «القائمة المفتوحة» بالسماح للأندية بقيد أى عدد بدون قيود، مع الحفاظ على عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف الفريق كمرحلة انتقالية لحين توفيق الأوضاع بالنسبة للأجانب ولحل أزمة المعارين.

وتنص لائحة شؤون اللاعبين الحالية على قيد 4 لاعبين أجانب فى قائمة أى فريق، بالإضافة إلى معاملة لاعبى شمال إفريقيا معاملة اللاعب المحلى، ليصبح عدد الأجانب المسموح بقيدهم 5 لكل فريق.

ويملك الأهلى 5 لاعبين أجانب، وهم: التونسى على معلول، والسنغالى أليو بادجى، والأنجولى جيرالدو، والنيجيرى جونيور أجايى، والمالى أليو ديانج، إلى جانب المغربى وليد أزارو، المعار للاتفاق السعودى، ليرتفع العدد إلى 6 لاعبين.

من جهة أخرى، تلقى النادى الأهلى عرضا عن طريق وكيل المغربى وليد أزارو، المعار إلى نادى الاتفاق السعودى، للانتقال إلى أحد الأندية القطرية، والتى أبدت استعدادها لسداد الـ3 ملايين دولار، القيمة المالية التى حددتها إدارة الأهلى لبيع اللاعب.

من جانبه، رفض «أزارو» فكرة تمديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجديد، سنة إضافية، مقابل تجديد إعارته إلى الاتفاق السعودى، وأكد اللاعب رغبته فى الرحيل نهائيا، فى ظل رفض رينيه فايلر، المدير الفنى، عودته مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء.

فى سياق مختلف، دخل النيجيرى بليسينج إليكى، هداف فريق لوزيرن السويسرى، ضمن ترشيحات الجهاز الفنى للأهلى مرة أخرى، بناء على طلب من السويسرى «فايلر»، الذى جدد رغبته فى ضم اللاعب، الذى يعرف إمكانياته جيداً منذ أن كان مدربا له، وكان مسؤولو النادى الأهلى قد دخلوا فى مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية عن طريق أمير توفيق، مدير التعاقدات، ولكنها فشلت بسبب مغالاة النادى السويسرى فى طلباته المادية، ما جعل مسؤولى النادى يتحركون للتعاقد مع السنغالى أليو بادجى، القادم من الدورى النمساوى.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى أغلق فيه الأهلى ملف ضم باهر المحمدى، لاعب الإسماعيلى، فى ظل مغالاة مجلس الدراويش وتمسكه بالحصول على 50 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب. ودخل مجلس الأهلى فى مفاوضات لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية، بعدما سبق أن ابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء فى فترات سابقة.