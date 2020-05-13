شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يعود إلى التدريبات بعد شفائه من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رص النجم الأرجنتينى باولو ديبالا، نجم نادى يوفنتوس الإيطالى، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصور له من داخل تدريبات فريقه اليوم عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

ويعد هذا الظهور الأول للنجم الأرجنتينى بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعودته مرة أخرى للتدريبات مع السيدة العجوز.

وأجرى النجم الأرجنتينى، باولو ديبالا، منذ أيام، فحوصات طبية جديدة لفيروس كورونا، بعد أن تعافى أخيرًا من الوباء المستجد، ولكن هذه المرة فى ناديه، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الفردية.

وعانى ديبالا من فيروس كورونا منذ مارس الماضى، لكن الاختبار الأخير الذى أجراه هذا الأسبوع جاء سلبيًا.

وذكرت شبكة «فوتبول إيطاليا» أن المهاجم الأرجنتينى ظهر فى المركز الطبى بالنادى لإجراء اختبار فيروس كورونا على الرغم من التأكد من تعافيه، ولكن يأتى ذلك كإجراء روتينى على جميع لاعبى الفريق.

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