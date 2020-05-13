شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يخطط لإنقاذ ريال مدريد من ورطة فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراقب كل الأندية الكبرى حول العالم التطورات الأخيرة بشأن نقل ملكية نادى نيوكاسل الإنجليزى، التى قد تخدم خططهم للموسم الجديد.

ويأمل ريال مدريد فى إتمام عملية شراء نيوكاسل، حيث يطمح ملاكه المحتملون لتغيير صورة النادى عبر التعاقد مع قائمة من النجوم المنبوذين فى ريال مدريد وأندية أخرى.

من بين هؤلاء الويلزى جاريث بيل الذى يتصدر قائمة الراحلين المحتملين عن الميرنجى خلال الانتقالات المقبلة، فى ظل إخفاقه فى ترك بصمة فى السنوات الأخيرة.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن الملاك الجدد المحتملين لنيوكاسل يضعون بيل على قائمة أولوياتهم.

واقترب الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، من شراء نيوكاسل مقابل 400 مليون جنيه إسترلينى، وفى انتظار موافقة رابطة البريمييرليج.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يُفكر أيضًا فى عرض إنتر ميامى الأمريكى الذى يمتلكه نجم الميرنجى السابق ديفيد بيكهام، وأبدى اللاعب إعجابه الشديد بالدورى الأمريكى خلال تصريحاته الأخيرة.

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كان الريال قد سعى للتخلص من بيل الصيف الماضى، لكن الويلزى تمسك بالاستمرار لنهاية عقده حتى صيف 2022، أو الحصول على نفس راتبه السنوى فى الريال (25 مليون يورو)، فى ناديه الجديد.

وأمام هذه المبالغات، ورط اللاعب ريال مدريد، إذ تراجعت العروض المقدمة له، ليبقى أخيرا فى الفريق. فى نفس السياق، كشف تقرير صحفى فرنسى عن نية بيل، نجم ريال مدريد، إحباط مخططات مدربه زين الدين زيدان. ويتطلع ريال مدريد للتخلص من بيل هذا الصيف، فى ظل خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، بالإضافة لراتبه الضخم، الذى يسعى النادى لتوفيره فى ظل الأزمة الاقتصادية التى أحدثها فيروس كورونا.

وارتبط اسم بيل بالانتقال إلى نيوكاسل، الذى اقتربت ملكيته من الانتقال إلى صندوق الاستثمار السعودى. واعتبر ريال مدريد هذا الأمر بمثابة فرصة رائعة، باعتبار أن نيوكاسل سيملك القدرة المادية على شراء بيل ودفع راتبه، إلا أن اللاعب سيحبط هذه المخططات.

وبحسب موقع «le10sport» الفرنسى، فإن بيل لا ينوى الرحيل عن ريال مدريد فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضح أن بيل سيفعل كل ما فى وسعه للبقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده فى صيف 2022.

علاوة على ذلك، فقد أخبر وكيله جوناثان بارنيت مسؤولى ريال مدريد، بأن بيل ليست لديه رغبة فى المغادرة هذا الصيف، وهو موقف لا يرضى المدرب زيدان، الذى يبدو حريصًا على عدم رؤية اللاعب فى فريقه خلال أشهر قليلة.