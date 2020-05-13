شكرا لقرائتكم الأهلي يدخل في مفاوضات مع "جوكر" بيراميدز.. والزمالك يخطط لإعادته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز، أن النادي الأهلي يهتم بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

أوضح المصدر أن أمير توفيق تواصل مع توفيق لاستطلاع رأيه في مسألة الانضمام للأهلي في الصف المقبل، إلا أن إدارة ناديه تتمسك به باعتباره لاعب جوكر يجيد اللعب في مركزي الوسط الدفاعي والظهير الأيمن، وهو ما دفع الإدارة الحمراء للتفكير في التعاقد معه.

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كما ينال توفيق إعجاب فايلر الذي شاهده يلعب بشكل جيد في مركز الظهير الأيمن مع بيراميدز، وأبدى مرونة في إمكانية ضم اللاعب للقلعة الحمراء، حيث يميل الدرب السويسري للاعتماد على اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب في أكث من مركز داخل الملعب.

في الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن مسئولي الزمالك جسوا نبض توفيق من أجل العودة للزمالك، لاسيما وأنه يحتاج تدعيم مركزي الوسط الدفاعي والظهير الأيمن، وفرصة استعادة توفيق ستكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد للفريق الأبيض، الذي يرغب في ضم استعادة عمر جابر لاعب بيراميدز أيضا.