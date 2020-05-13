شكرا لقرائتكم جمال حمزة: أخطأت باختيار اللعب للأهلي.. والقرار جاء فى لحظة "عِند" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق كواليس إقدامه على الانتقال للأهلي، قائلا: "هناك أشخاص هم من يتحكمون في كل شيء داخل الزمالك ويصدرون للجماهير أن حمزة مثير للشغب ويفتعل المشاكل داخل النادي، وهو ما تسبب في هجوم الجماهير البيضاء عليَّ، وأشعرني بالحزن".

قال في تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون تايم سبورت، أعرف أن القرار كان خاطئا ولكنها كانت لحظة عند بسبب ما حدث معي، مضيفا أن قطاع الناششئين بالزمالك يفرز مواهب من قطاع خاصة ويكون مختلف عن باقي الأندية.

أشاد بحازم إمام بجمال حمزة، مؤكدا أنه كان يملك إمكانيات مختلفة منذ كان في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.