شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: ربيع ياسين أهدانى قميصه ولبست رقم 10 بعد الخطيب مرة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إن الكابتن ربيع ياسين زميله في الفريق أهداه قميصه رقم 3 في مباراة ودية في إنجلترا، وأحرز يومها ياسين هدف برقمه الجديد 16 .

وتابع عبد الجليل: لبست رقم 10 بعد الخطيب مرة واحدة والتى شيرت تقيل أوى وصعب جدا، مضيفا أن علاء عزت وجمال العاصي أكثر صحفيين ساندوني في سنة 1992.

وجه محمد عبد الجليل، نجم الأهلى والكرة المصرية سابقا، عدة نصائح لصالح جمعة لاعب الأهلى الحالى، بضرورة الالتزام فى الملعب.

Advertisements

وأضاف نجم الأهلى والكرة المصرية سابقا، فى تصريحات لبرنامج النجوم فى رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، العمر بيجرى وركز يا صالح جمعة وبلاش تعمل زيى، مضيفا أن صالح جمعة لاعب كبير والتزم شهر كسر الدنيا فما بالك لو التزمت سنة كاملة هيعمل ايه.

كما شكر عبد الجليل طاهر أبو زيد زميله السابق فى الاهلى واصفا إياه بالرجولة، مضيفا طاهر أبو زيد راح فرحى فى المطرية من غير ما أعزمه ولف ساعة بالعربية لحد أما وصل، وفى موقف تانى لما قابلته مرة و قولته عامل ايه يا وزير بعد اما اتعين وزير للرياضة ضحك لما قولته يا وزير وقالى عيب.

اعترف محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، بالتقصير في حق نفسه قائلا: "قصرت في حق نفسي وفقدت التركيز عامين ولاعبين كثيرون نصحوني في الأهلي والزمالك لكن دون جدوى".

وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، كنت أتمنى أن ألعب مع مانويل جوزيه، لأنه مدرب رائع وصاحب رؤية وأعجب بي كثيرا وأحرزت هدفا في اعتزال هادى خشبه قبل احتفالية مباراة الأهلي وبرشلونة في المئوية فأعجب مانويل كثيرا وصفق كتير لما جبت جول وقالى بعدها شوفتك في المباراة الودية