شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يتابع ملف التعاقدات الجديدة مع أمير توفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس الأهلى على متابع ملف الصفقات الجديدة مع مدير التعاقدات أمير توفيق، والتى يحاول النادى إنهاءها حالياً مُستغلاً فترة تجميد النشاط الرياضى حالياً فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

يبحث رئيس الأهلى مع مدير التعاقدات مُستجدات هذا الملف الهام والحيوى فى ظل رغبة الأهلى حسم أكثر من صفقة محلية وأجنبية، تنفيذاً لرغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى طلب تدعيم عدة مراكز فى الفريق على وجه السرعة يأتى فى مقدمتها الجناح وصانع اللعب، وهو ما جعل الخطيب يستفسر مع توفيق عن تطورات المفاوضات مع بعض اللاعبين المُرشحين للانضمام للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل ومنهم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الذى يلقى إشادة وتأييد من رينيه فايلر بجانب لاعبين آخرين محليين وأجانب مُرشحين للقميص الأحمر فى الموسم الجديد.

على صعيد متصل، استفسر رينيه فايلر عن مصير صفقة "صانع الألعاب" التى طلب إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها لم تتم حتى الآن، ولم يصل مسئولو الأهلى لاتفاق نهائى بشأن تدعيم هذا المركز، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب المدرب السويسرى وإدارة القلعة الحمراء للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالصفقات المطلوب إتماماً فى بعض المراكز وفى مقدمتها مركز رقم 10 ( صانع الألعاب) ويرغب المدير الفنى فى حسن هذه الصفقة على وجه السرعة، باعتبار أن تدعيم مركز صانع الألعاب ثم الجناح باعتبار هذين المركزين من أهم المراكز التى تحتاج تدعيما فى الفريق خلال الموسم المقبل.

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وتحدث رينيه فايلر مع مسئولى النادى مؤخراً بشأن ضم صانع العاب محلى أو أجنبى صاحب قدرات فنية عالية يُحقق أهدافه مع الفريق.