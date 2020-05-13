شكرا لقرائتكم حازم إمام: صدمت من استبعادى من بطولة 2006 وكنت مهددا بالغياب عن سوبر الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه أوقات كنت أصوم وأوقات مكنتش أصوم خلال المباريات فى شهر رمضان.

وأكد حازم إمام، أنه كان مهددا بعدم المشاركة فى مباراة الوداد المغربى فى السور الأفريقى 2003 بعد إصابته فى الغضروف خلال مباراة المنصورة، لولا تدخل الدكتور عبد الله جورج الذى مكنى من ارتداء رباط للركبة ساعدنى على المشاركة فى المباراة، لاسيما وأنه استمر مدة أسبوعين لا يشارك فى التدريبات.

Advertisements

قال فى تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية مع سيف" على قناة أون تايم سبورت، إن استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 أكثر شىء أحزنه لأنه لعب ببطولات 98 و 2000 و 2002 و 2004، و بطولة 2006 كانت بمصر وكان يتمنى المشاركة خاصة أنه كان فى سن الـ31 عاما وقتها وكان يسير بمستوى جيد مع الزمالك ولكن بعد أن علم باستبعاده من قائمة المنتخب وحسابات حسن شحاته المدير الفنى وقتها.

أضاف حازم إمام أنه تم اختياره لأكثر من إعلان وقتها بحكم أننى سأكون فى قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، وكان هناك إعلان أشارك فيه برفقة حسن شحاته المدير الفنى وقتها، ويومها كان سيتم الإعلان عن القائمة المشاركة فى البطولة وصدمت من الاستبعاد وحزنت وكنت أتمنى التواجد ولكن هذه طبيعة كرة القدم.

أوضح: كنت أحضر مباريات الأهلى والزمالك من مدرجات الدرجة الثالثة ومكنتش مصدق أنى هلعب فى الاستاد والجماهير تنادى باسمى، مضيفا: "أمى بلغتنى بسوء حالة والدى خلال تواجدى فى معسكر الزمالك قرب المطار وتوفى قبل وصولى للمنزل".