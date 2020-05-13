شكرا لقرائتكم محمد حمدى الونش بزى القوات المسلحة وعلم مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، على مؤازرة القوات المسلحة المصرية، بصورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، حيث ظهر الونش مرتدياً الزى الرسمى للجيش المصرى ومتلفحاً بعلم مصر، وعلق الونش على الصورة قائلاً"جيش مصر العظيم..كأس العالم العسكري".





ويحرص الونش على خوض التدريبات المنزلية وفقاً لتعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث بات الغموض يسيطر على مصير الموسم الجارى، فى الوقت الذى توقفت فيه أكبر الدوريات العالمية بسبب كورونا.

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ويعتبر الونش من القوام الأساسى للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث شارك مدافع القلعة البيضاء فى 18 مباراة مع الزمالك منذ انطلاق الموسم الجاري.