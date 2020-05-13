شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: طاهر أبو زيد رجولة ولما قولته يا وزير ضحك وقالى عيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، الشكر للنجم طاهر أبو زيد زميله السابق في الأهلى واصفا إياه بالرجولة.

وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، طاهر أبو زيد راح فرحى في المطرية من غير ما أعزمه ولف ساعة بالعربية لحد أما وصل، وفى موقف تانى لما قابلته مرة و قولته عامل ايه يا وزير بعد أما أتعين وزير للرياضة ضحك لما قولته يا وزير وقالى عيب.

اعترف محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، بالتقصير في حق نفسه قائلا: "قصرت في حق نفسي وفقدت التركيز عامين ولاعبين كثيرون نصحوني في الأهلي والزمالك لكن دون جدوى".

وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، كنت أتمنى أن ألعب مع مانويل جوزيه، لأنه مدرب رائع وصاحب رؤية وأعجب بي كثيرا وأحرزت هدفا في اعتزال هادى خشبه قبل احتفالية مباراة الأهلي وبرشلونة في المئوية فأعجب مانويل كثيرا وصفق كتير لما جبت جول وقالى بعدها شوفتك في المباراة الودية

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وقال محمد عبد الجليل: أحب مدرسة الهولندي ريكارد ولاعبين المقاصة أصدقائي، مضيفا احب معاملة المدربين الأجانب والمدرب المصري لو شافاك بتصبح على واحدة يحبسك أسبوع بس الأجانب عادى

وتابع قضيت 13 سنة في الأهلي ولم أتوقع أبدا سحب السجادة من تحت أقدامه حيث بدأ في 12 سنة حتى 26 سنة ثم ترك الأحمر مضيفا ألعب الكرة للمتعة بصفة دائمة ، وأنور سلامة السبب في تألقي في كرة القدم وصاحب الفضل عليا وعلاء ميهوب مثلي الأعلى وميشيل بلانتي العالمي.وواصل محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه حزين بسبب تجاهل إدارة القلعة الحمراء لتواجده داخل النادي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في قطاع الناشئين بمصر المقاصة .