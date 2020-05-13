شكرا لقرائتكم رومينيغه يتوقع متابعة "مليارات" من عشاق الكرة للدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوقع كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ متابعة "مليارات" من عشاق الساحرة المستديرة لمباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) التي سيتم استئنافها السبت المقبل، بينما تريد رابطة الدوري الألماني من الأندية أن توافق على سيناريو الطوارئ إذا كانت هناك حاجة لإلغاء الموسم .

وقال رومينيغه لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية الاسبوعية إن البوندسليغا سيحظى باهتمام كبير وهو ما قد يسلط الضوء على البلاد كلها وسط أزمة وباء فيروس كورونا.

وذكر رومينيغه : أصبح البوندسليغا الآن أول دوري كبير في العالم يستأنف. وإذا كان البوندسليجا هو الدوري الوحيد الذي سيذاع عبر التليفزيون، فأنا أفترض أننا سنحظى بمليارات من المتابعين حول العالم,

وأضاف :لن يكون هذا إعلانا عن كرة القدم الخاصة بنا، للبوندسليغا، ولكن للبلاد ككل وخاصة للسياسيين الألمان، والذين جعلوا الأمر ممكنا بنهجهم الجيد.

Advertisements

وأضاف :عندما كنت شابا صغيرا، كان شعار صنع في ألمانيا يمثل علامة تجارية. فقدنا هذا بشكل ما في السنوات الأخيرة. استئناف البوندسليغا أيضا يظهر صنع في ألمانيا سيكون الختم المطلق لقبول الأشياء بشكل مرض.

ومنحت سلطات الدولة الأسبوع الماضي الإذن للبوندسليغا ودوري الدرجة الثانية بأن يستأنفا النشاط ولكن تحت قواعد صارمة للسلامة والصحة العامة وضعتها رابطة الدوري والاتحاد الألماني.

وتتبقى تسع جولات على نهاية المسابقة، ووفقا لصحيفة "بيلد" : فإن الرابطة تريد من الأندية أن توافق على سيناريو أسوأ الظروف في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس، وهو تتويج بطل وهبوط فريقين إذا لم يكتمل الموسم.

ولكن، تبقى الأمور غير واضحة بشأن ما سيحدث إذا لم تلعب الفرق نفس عدد المباريات .

وذكر التقرير أيضا أنه لا ينبغي زيادة عدد فرق البوندسليغا أو الدرجة الثانية، وأنه سيطلب من الأندية أيضا السماح بتمديد الموسم لما بعد 30 يونيو أيضا تطلب الأمر.