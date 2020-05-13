شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون سقطت دموعهم على الهواء.. مروان محسن يبكى للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكى مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف طوال مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء حتى الآن أو مع المنتخب الوطني، قائلاً، "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وحاول الإعلامى سيف زاهر تهدئة مروان محسن خلال استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت"، إلا أن اللاعب كان متأثرًا وظهرت عليه علامات الضغط النفسى.

بكاء مروان محسن لم يكن الأول له، حيث بكى فى لقائه بقناة النادى الأهلي، بسبب إصابته التى منعته من استكمال مشاركته مع المنتخب الوطنى لكرة القدم ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.

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وهناك العديد من اللاعبين الذين سبقوا مروان محسن فى البكاء على الهواء، وهو ما استعرضه موقع "سوبر كورة" فى تقرير مطول.. للمزيد من التفاصيل : اضغط هنا

وكشف مروان محسن عن أصعب لحظاته، قائلا: إصابة الرباط الصليبى أمام المغرب تعد الأصعب فى حياتى وكان نفسى أكمل لنهائى البطولة وحاولت العب على رجلى مقدرتش، ورفضت العودة من الجابون بعد إصابتى بالصليبى وفضلت استكمال البطولة مع المنتخب".

وأضاف مهاجم الأهلى :"أتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شىء، وأنا محافظ على نفسى وأتدرب بانتظام ولا أحتاج سوى أسبوعين للمشاركة فى المباريات".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن من يحتاج لشهر أو شهرين للعودة للعب هو من لم يتمرن خلال فترة التوقف الحالية، ولكن أنا محافظ وجاهز.