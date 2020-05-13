شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يتعاطف مع دموع مروان محسن على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاطف عمرو السولية، لاعب خط وسط النادى الأهلى، مع زميليه مروان محسن مهاجم الفريق، ونشر عبر حسابه على إنستجرام لحظة تساقط دموع مروان محسن على الهواء أثناء استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف، قائلاً، "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف، وأعانى من كثرة الهجوم، لكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وحاول الإعلامى سيف زاهر تهدئة مروان محسن خلال استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" إلا أن اللاعب كان متأثرًا وظهرت عليه علامات الضغط النفسى، وأكد خلال حديثه مع سيف الذى حاول إخراج اللاعب من حالته السيئة إنه ينتظر مولودة جديدة خلال الفترة المقبلة.

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وأكد مروان أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الاهلى والمنتخب من أجل الجماهير التى تحزن من أجله، مضيفًا: "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسرى فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد فى الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أى نقد فنى فى الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.