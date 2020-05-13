شكرا لقرائتكم خبر عن فان دير سار: عدم حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي سيكون قاسيًا للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندي إيدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، والمدير التنفيذي لفريق أياكس، أن منع ليفربول من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سيكون قاسيا للغاية.

ويسيطر الغموض على موقف الدوري الإنجليزي، رغم الاجتماعات التي يتم عقدها باستمرار، وإعلان الحكومة البريطانية إمكانية استئناف الموسم بداية من شهر يونيو المقبل.

وكان رجال يورجن كلوب قد تقدموا بفارق 25 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي عندما توقف الموسم، ويحتاج الريدز إلى انتصارين آخرين فقط من مبارياتهم التسع المتبقية ليحسموا الصدارة.

وقال فان دير سار، في تصريحات نشرتها صحيفة «آس» الإسبانية: «من وجهة نظري، مع كرة القدم التي لعبوها والنقاط التي يتقدمون بها، سيكون الأمر قاسياً للغاية».

وأكمل: «الدوري الممتاز دوري جيد وبطبيعة الحال هناك مصالح كبيرة على الجانب المالي والجانب التجاري، لكنني متأكد من أنهم سيتخذون قرارا حكيما إذا استمروا في اللعب أو إذا توقف الدوري، فإن النتائج ستكون حسب أماكن دوري أبطال أوروبا، أو الهبوط أو منح اللقب لليفربول».

واختتم: «إذا لم يستأنف الدوري، أفترض أن الجميع سيكون بخير إذا فاز ليفربول باللقب».

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