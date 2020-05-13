شكرا لقرائتكم حازم إمام: الأهلى فاوضنى فى سن 11 سنة.. وعبد الصمد أول من اكتشفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك و منتخب مصر السابق أنه تلقى عرضا للانضمام للنادى الأهلى وهو فى سن الـ11 عاما، وقت أن كان لاعبا فى نادى الصيد برفقة أحمد عبد الله لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالى بعد متابعتنا من قبل إبراهيم عبد الصمد لاعب الأهلى الأسبق.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت ويقدمه سيف زاهر أن إبراهيم عبد الصمد عرض على الانضمام للأهلى برفقة أحمد عبدالله وهشام حنفى نجم الأهلى السابق وقت أن كانا لاعبين فى نادى الصيد ولكن بعد أن علم إبراهيم أنى نجل حمادة إمام أسطورة الزمالك لم يتحدث معى بعد ذلك.

أضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الاحتراف أثر كثيرا فى مسيرته الكروية، مؤكداً أن الاحتراف وقتها كان يمنح اللاعبين قوة بدنية وفنية، وهناك نجوم كبار فى الكرة المصرية أمثال هانى رمزى "وحش" الكرة المصرية وقتها والذى كان يقدم مستويات رهيبة مع المنتخب، وأيضا محمد زيدان أحد أحرف لاعبى الكرة المصرية ولكنه لم يأخذ حقه جماهيريا لأنه لا ينتمى للأهلى أو الزمالك.

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أشار حازم إمام أن هانى رمزى و محمد زيدان أحد أكثر لاعبى مصر نجاحا فى الإحتراف بعد محمد صلاح نجم ليفربول و المنتخب.

أكد حازم إمام أن هشام حنفى تدرب معنا لفترة فى الزمالك بعد الرحيل عن الأهلى ولكنه لم يكن له نصيب فى ارتداء القميص القميصن مشييرا إلى أن ابراهيم عبد الصمد أول مدرب يكتشفنى فى الصيد وكان يرغب فى ضمى للأهلى لولا معرفته بأننى ابن حمادة إمام.

اوضح أنه فى أمم إفريقيا 1996 كنت أفضل بكثير من 1998 حيث فعلت كل شيء بالكرة ولكن لم نتوج بالبطولة بعكس 98، مؤكدا ان حسام حسن تعرض لحملة أعلامية قبل المشاركة أمم إفريقيا 98 وكلنا كنا نقف بجانيه ونصنع له الأهداف من أجل مساعدته للتألق مع المنتخب ولدعمه فى أزمته مع الإعلام، كما أن الراحل محمود الجوهرى تعرض لانتقادات واتهموه بالميل للعب الدفاعي.

أشار إلى أن هادى خشبة اعتذر عن المشاركة فى أمم إفريقيا 98 قبل السفر بأسبوع بسبب مرض نجله الأكبر يوسف رغم أنه كان أساسياً فى كل المعسكرات، موضحا أن الجوهرى انقلب عليه فى بعض الفترات وكان يستعبده من المشاركة فى المباريات.