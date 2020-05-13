شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف مستحقات مراقبي الكرة النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بصرف مستحقات مراقبي مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم و المشرف العام على الكره النسائية ، إنه تم صرف مستحقات مراقبي مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل حيث امتدت إلى عامين سابقين، و ذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس ادارة الاتحاد.

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وأضافت سحر عبد الحق انه تم ابلاغ جميع مراقبي الكرة النسائية بالتوجه الى الاتحاد بداية من الأسبوع القادم لاستلام الشيكات المستحقة لهم".