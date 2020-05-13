اتحاد الكرة يصرف مستحقات مراقبي الكرة النسائية

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جدة - عمرو شويل قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بصرف مستحقات مراقبي مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل.
وقالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم و المشرف العام على الكره النسائية ، إنه تم صرف مستحقات مراقبي مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل حيث امتدت إلى عامين سابقين، و ذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس ادارة الاتحاد.
وأضافت سحر عبد الحق انه تم ابلاغ جميع مراقبي الكرة النسائية بالتوجه الى الاتحاد بداية من الأسبوع القادم لاستلام الشيكات المستحقة لهم".
تقدم أكثر من 15 مدربا بالسيرة الذاتية لاتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب منتخب الكرة النسائية خلفا لحسين عبد اللطيف ، ويعكف اتحاد الكرة حاليا علي دراسة جميع السير الذاتية لاختيار الجهاز الجديد .
وتقدم حسين عبد اللطيف باستقالته من منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، وقدمها للمشرف على الكرة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، كشف حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار في مهمة المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية ، بسبب عدم وضوح الرؤيا داخل الاتحاد والملف الخاص بالكرة النسائية وتأخر تشكيل المنتخب الأول.
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