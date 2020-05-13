شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: كنت أتمنى اللعب مع جوزيه وقصرت فى حق نفسى كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، بالتقصير في حق نفسه قائلا: "قصرت في حق نفسي وفقدت التركيز عامين ولاعبين كثيرون نصحوني في الأهلي والزمالك لكن دون جدوى".

وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة، كنت أتمنى أن ألعب مع مانويل جوزيه، لأنه مدرب رائع وصاحب رؤية وأعجب بي كثيرا وأحرزت هدفا في اعتزال هادى خشبه قبل احتفالية مباراة الأهلي وبرشلونة في المئوية فأعجب مانويل كثيرا وصفق كتير لما جبت جول وقالى بعدها شوفتك في المباراة الودية

وقال محمد عبد الجليل: أحب مدرسة الهولندي ريكارد ولاعبين المقاصة أصدقائي، مضيفا احب معاملة المدربين الأجانب والمدرب المصري لو شافاك بتصبح على واحدة يحبسك أسبوع بس الأجانب عادى

وتابع قضيت 13 سنة في الأهلي ولم أتوقع أبدا سحب السجادة من تحت أقدامه حيث بدأ في 12 سنة حتى 26 سنة ثم ترك الأحمر مضيفا ألعب الكرة للمتعة بصفة دائمة ، وأنور سلامة السبب في تألقي في كرة القدم وصاحب الفضل عليا وعلاء ميهوب مثلي الأعلى وميشيل بلانتي العالمي.

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