شكرا لقرائتكم محمد عبد الجليل: قدمت الكثير للأهلى خلال 13 سنة ومسئولوه يتجاهلونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، أنه قضي 13 سنة في الأهلي ولم أتوقع أبدا سحب السجادة من تحت أقدامه، حيث بدأ في 12 سنة حتى 26 سنة ثم ترك الأحمر.

وأضاف نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، في تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان، على إذاعة الشباب والرياضة: "ألعب الكرة للمتعة بصفة دائمة، وأنور سلامة السبب في تألقي في كرة القدم وصاحب الفضل عليا وعلاء ميهوب مثلي الأعلى وميشيل بلانتي العالمي".

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وواصل محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه حزين بسبب تجاهل إدارة القلعة الحمراء لتواجده داخل النادي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في قطاع الناشئين بمصر المقاصة .

وأضاف عبد الجليل على الرغم من تواجده بالقلعة الحمراء 13 سنة كلاعب حقق الكثير من البطولات، إلا أنه تم تجاهله خلال الفترة الماضية من التواجد في قطاع الناشئين، خاصة أنه لديه خبرة كبيرة وقاد المقاصة لتحقيق أرقام قياسية في قطاع الناشئين وتطور أداء اللاعبين.

وتابع قدمت الكثير للأهلي أثناء تواجدي ولم أبخل بأى شىء، مشيرا إلى أن تجاهل مسئولى القلعة الحمراء يُعد أمرا غريبا بعد المستوى المميز الذي ظهرت عليه مع المقاصة خلال الفترة الاخيرة.