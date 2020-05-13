شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: أتمنى استمرار سيسيه ورفعت مع الاتحاد وعمار حمدي في اهتماماتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدي طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، رغبته في استمرار سيسه واحمد رفعت لاعبا الزمالك المعارين مع فريقه الاتحاد السكندري .

وأضاف مدرب الاتحاد السكندري في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة قائلا لا اعلم الى اين ستنتهى الأمور حيث يتبقي لهما دور ثان بالكامل معنا وفى حال الغاء الدوري العام ستكون الامور صعبة جدا نظرا لان الاتحاد دفع أموال اللاعبين بالكامل لموسم كامل .

وتابع طلعت يوسف: عمار حمدي في دائرة اهتماماتي ومتمسك بوجوده ، لانه لاعب مميز وهو احد اكتشافاتي .

واستكمل يوسف : التركيز أسلوب عملي طوال الوقت والنجاح ألا تعالج السلبيات دائما ، مضيفا علاقتى بمحمد مصيلحي جيدة جدا ووجوده له دور كبير في تواجدى مع الأخضر



ورحب طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندري، بعودة استئناف بطولة الدوري بشرط اتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإهتمام بأدق التفاصيل لكنه شدد على توفر ضمانات على أعلى مستوى والاهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على حياة الجميع .

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وأضاف: أوافق على عودة الدوري بشروط وصحة المواطن الأهم ، ولكنى اعتقد وجود صعوبات في استكمال الدوري مع الإجراءات الصحية

وتوقفت منافسات الدورى المحلي منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف مايو المقبل بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم كله وأدى لتجميد النشاط فى كل البلدان .

وأضاف يوسف خلال تصريحات إذاعية "غرفة خلع الملابس يدخلها 50 فردا بشكل يومي، إصابة أي منهم بفيروس كورونا ستؤدي إلى أزمة كبيرة، هل سنلتزم بأدق التفاصيل لتفادي مثل هذا الموقف، قائلا أنا مع استكمال الدوري، ولكن الاهتمام بصحة الجميع وعدم المخاطرة بحياة أي فرد أهم من الالتفات للأمور المادية".

ولفت "الدوري متوقف منذ 50 يوما، وأي تفكير في استئناف التدريبات سيكون بعد عيد الفطر، أي أننا أمام استئناف الدوري في منتصف يوليو، وينتهي في أكتوبر المقبل مع إمكانية تلاحم الموسم الجاري بالمقبل"وهذا سيؤدى لإصابة اللاعبين وهو ما يعود بالضرر على المنتخب الوطنى المقبل على المشاركة فى تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس العالم .