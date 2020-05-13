شكرا لقرائتكم أرقام الأهلي في موسم كورونا.. الكرة الهجومية والاستحواذ أسلوب الأحمر مع فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق الأهلي العديد من الأرقام والإحصائيات على مدار الموسم الحالي الذي توقف حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسبب في تعطل نشاط الكرة في عدد من الدول، وإن كان البعض يصارع من أجل استكمال المنافسات، بينما رضخ البعض الآخر للأمر الواقع وقرر إلغاء الموسم الحالي.

وقدم الأهل مستويات طيبة في الموسم الحالي تحت القادة الفنة للسويسري رينيه فايلر، والذي أضفى بصمة جلية على أداء المارد الأحمر، على المستوين المحلي والإفريقي، حيث قاده لتصدر مساقة الدوري برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة بواقع 16 انتصار على التوالي وتعادل وحيد ضد سموحة.

وفي جميع المباريات لعب الأهلي هذا الموسم 29 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 مباريات والخسارة في مباراتين، وسجل رقم كبير للغاية من الأهداف وصلت إلى 64 هدف بينما لم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف فقط، وهو ما يظهر البصة الواضحة على مستوى خطي الدفاع والهجوم بالفريق الأحمر.

وتكشف الأرقام القوة الهجومية الضارية للأهلي مع فايلر، حيث تحصل الفريق الأحمر على 452 ركلة ركنية في الـ29 مباراة وهو ما يؤكد أن أسلوب الفريق الأحمر يميل للهجوم دائما، بخلاف استحواذه الكبير على مجريات اللعب بدليل أنه قام بـ37267 تمريرة منذ مطلع الموسم الجاري.

وجاءت أرقام الأهلي مع فايلر كالتالي:

الترتيب في الدوري المحلي

الأول 49 نقطة

لعب 29 مباراة

فاز 23 مباراة

تعادل 4

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خسارة : 2

سجل 64 هدف

استقبل 9 أهداف

1158 تسديدة

30 إنذار

4 كروت حمراء

1513 خطأ

452 ركلة ركنية

37267 تمريرة