شكرا لقرائتكم أرقام الزمالك في موسم كورونا.. معدل انتصارات وهديف متراجع.. ومعاناة دفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت أرقام الزمالك متباينة بين الجيدة والمتراجعة في الموسم الحالي الذي توقف حاليا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسبب في تعطل نشاط الكرة في عدد من الدول، وإن كان البعض يصارع من أجل استكمال المنافسات، بينما رضخ البعض الآخر للأمر الواقع وقرر إلغاء الموسم الحالي.

ولعب الزمالك 29 مباراة هذا الموسم فاز في 14 مباراة فقط بنسبة 50% فقط وهي نسبة ضئيلة بالنظر إلى أنه فريق يناسب على حصد البطولات، ويرجع السبب في ذلك إلى البداية السيئة للفارس الأبيض تحت قيادة الصربي ميتشو، قبل أن يتم إقالته وتتعاقد الإدارة مع الفرنسي باتريس كارتيرون الذي ساهم في تحسن النتائج وحصد بطولتي السوبر المصري والإفريقي، فيما تلقى الفريق الأبيض 6 هزائم و7 تعادلات.

وجاء معدل تهديف الزمالك في الموسم الحالي متوسط بعدد 38 مباراة بنسبة تتراوح من 1.5 إلى 2 هدف بالبماراة الواحدة، بينما لم يكن دفعه على المستوى المأمول بعدما استقبلت شباكه 23 هدف في كل المسابقات، بخلاف أنه يتواجد في المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 28 نقطة وبارق كبير للغاية وصل إلى 21 نقطة مع الأهلي المتصدر، وعلى مستوى التمريرات لعب الفريق الأبيض 33352 تمريرة وهو رقم جيد إلى حد ما.

وجاءت أرقام الزمالك في الموسم الحالي كالآتي:

الترتيب في الدوري المحلي

الرابع 28 نقطة

لعب 29 مباراة

فاز 14 مباريات

خسر 6 مباريات

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تعادل 7 مباريات

سجل 38

استقبل 23

1010 تسديدة

66 إنذار

12 كارت أحمر

1479 خطأ

507 ضربة ركنية

33352 تمريرة