شكرا لقرائتكم ياسر ريان: أصعب قرار في حياتى بعد الرحيل من الأهلى بين الاعتزال أو الاستمرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، أن أصعب قرار في حياته كان بين الاعتزال او الاستمرار بعدما ترك النادى الأهلي .
وأضاف ريان في مداخلة هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة في برنامج النجوم في رمضان، أن الإمكانيات المادية تعتبر رقم واحد في صناعة كرة القدم حاليا .
وتابع نجم الاهلى السابق قائلا : لم أتمكن من التأقلم بعد تجربة الأهلي والأمور كانت صعبة في الأندية الأخرى لان إمكانيات الاهلى مختلفة وكذلك أسلوب الادارة واللعب ولو قررت الاعتزال لاختلاف الأمور .
وواصل ياسر ريان قائلا إن الحكام بشر وكثيرا ما يخطؤون والخطأ وارد وعلينا تقبله في كل الأحوال ، مضيفا لقد اخذت قرار خاطئ في حياتي ودفعت فاتورته .
وكانت موهبة ياسر ريان الفريدة جعلته محط اهتمام مسئولي القلعة الحمراء، لينضم إلى الفريق ويصبح أفضل جناح بالنادي الأهلي في فترة التسعينات وبالتحديد في عام 1994
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بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة.
وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.
مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.
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