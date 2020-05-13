شكرا لقرائتكم الجماهير الأوروبية تعارض استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا عدد من روابط وتجمعات عشاق كرة القدم الأوروبية إلى استمرار توقف المباريات الذى تقرر بسبب تفشى فيروس كورونا حتى يتم السماح للجماهير بحضور المباريات.

وعارض بيان رابطة "مشجعو أوروبا المتحدون " التي تضم أكثر من 100 تجمع لجماهير كرة القدم من بلدان بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، استئناف المسابقات وذكر أن المصالح المالية يتم وضعها قبل الصحة.

وذكر البيان: نطالب بشدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات المحلية أن تبقي على التوقف، وأن توقف منافسات كرة القدم حتى تعود الملاعب المزدحمة بحشود المشجعين مرة أخرى بدون مخاطر على الصحة العامة.

وتستأنف منافسات الدوري الألماني يوم السبت المقبل حيث تقام المباريات بدون جمهور، وهناك خطط مشابهة في دوريات أخرى في بلدان من بينها إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.