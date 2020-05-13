شكرا لقرائتكم وزير الداخلية الألماني: يجب على الأندية الالتزام بقيود كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يوم الأربعاء إنه يرغب في استئناف الدوري في الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بعد تخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

لكن زيهوفر قال إنه يجب على أعضاء الفرق الالتزام بنفس التعليمات الخاصة بباقي السكان عند وجود مصابين بالعدوى.

وسيصبح الدوري الألماني مطلع الأسبوع المقبل أول "مسابقة كبرى" تستأنف الموسم بعد توقف بسبب قيود كورونا كما قال وزير الداخلية إنه يدعم عودة دوري الدرجة الثالثة لكن بعد مرور بعض الوقت.