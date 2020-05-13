آل الشيخ: ألميريا أصبح معروفًا لأوروبا والعالم.. وعالم الكرة سيكون صعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا، أن فريقه الأسباني أصبح معروفًا في أوروبا والعالم الآن.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الأربعاء :"يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق في الوقت الحالي لمالكين الأندية والداعمين".

وتابع :"في ألميريا مثلاً كنّا نستعد لهذا اليوم، يوجد في النادي أكثر من 70% من زيادة في رأس المال لم تستخدم حتى الآن بعد أن أتممنا الصفقات التي نحتاجها".

وأكمل :"كانت لدينا خطة الصعود للدوري بعد ثلاث سنوات إلا أننا في الموسم الشحالي بفضل من الله اقتربنا".

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وواصل :"لدينا أيضًا خطة تطوير للاستاد والعمل على زيادة سعته، بجانب الاستفادة من مرافقه وتطوير منطقة الاستاد الرئيسية".

آل الشيخ تحدث عن فريقه خلال الفترة الحالية :"كان لدينا عروض لأربعة لاعبين بمبالغ مجزية تغطي 90% من الاستثمار الذي دفع، ولا نعلم إذا كان العروض مستمرة أم لا بعد الأزمة الحالية".

وأنهى :"عالم كرة القدم سيكون صعبًا في السنوات الثلاثة المقبلة، وسنشهد نظامًا مختلفًا عن الـ20 سنة الماضية، السوق تضخم وخرج عن السيطرة".

وكان آل الشيخ استحوذ على أسهم نادي ألميريا منذ الصيف الماضي بعدما استثمر في مصر من خلال شراء نادي الأسيوطي ليتغير اسمه إلى بيراميدز قبل أن يقرر رئيس الهيئة العامة للترفيه بيع حصته والإتجاه إلى أسبانيا.

جدير بالذكر أن ألميريا والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية يحتل التريب الثالث برصيد 50 نقطة بفارق ست نقاط عن قادش صاحب الصدارة بعد مرور 31 جولة من المنافسات إلا أن النشاط الرياضي في أسبانيا متوقف بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).