المصري لمصراوي: نطالب باستمرار تجميد الدوري في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

كشف طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أنه لابد من استمرار تجميد مسابقة الدوري في الموسم المقبل إذا استمر الوضع الحالي بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إيقاف مسابقة الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن تحديد موقف البطولة خلال الشهر الجاري سواء بالاسئتناف من عدمه.

وأضاف عضو مجلس المصري في تصريحات عبر "يلا كورة"، اليوم الأربعاء :"لا نريد التسرع من أجل عودة النشاط الرياضي، فلابد أن يكون الفيروس انتهى تمامًا لعودة الحياة من جديد إلى الملاعب".

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وشدد :"من الصعب تطبيق الاجراءات الاحترازية في كرة القدم، كيف سيكون تباعد في الملعب بين اللاعبين فهذا مستحيل حدوثه بالطبع؟".

وأنهى :"عودة النشاط الرياضي حاليًا ليس بالشيء المهم حاليًا، الآن صحة الإنسان هيّ الأهم".

وكان نادي المصري أعلن عن موقفه بشأن مسابقة الدوري مطالبًا بإلغاء البطولة خلال النسخة الحالية من موسم (2019 - 2020).