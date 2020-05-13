وزير الرياضة: "استادات" تابعة للدولة.. وملاعب المحافظات متاحة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن شركة استادات مالكة مشروع سلسلة أندية "سيتي كلوب" مملوكة للدولة المصري، وأن مشروع الأندية الجديدة نتاج لاتفاق بين وزارته وجهاز المخابرات العامة منذ عامين.

وأشار صبحي في تصريحات إذاعية إلى أن شركة "استادات" هي ممثل جهاز المخابرات العامة في المشروع، والتي تعمل على تطوير، مشيراً إلى أن الشركة تمثل جهازاً يلقى احترام الجميع وبمقدور الشركة الاستثمار والتطوير.

وتابع وزير الشباب والرياضة :"مشروع سيتي كلوب يهتم بالأقاليم والمحافظات التي يحتاج قاطنوها إلى مستوى أفضل في أمكان ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والعائلية".

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وأردف أشرف صبحي :"نود طمأنة الجميع بأن الاستاد الخاص بكل محافظة أو مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم العالمية وسيظل بإمكان أندية المحافظات الاستفادة منه وإقامة كل الأنشطة الطبيعية عليه دون قيود وفقاً لاستراتيجية الشركة".

وأكد صبحي أن شركة "استادات" تسعى لاستثمار عوائد مشروع سيتي كلوب للعمل على تطوير الملاعب وزرعها بأفضل نجيل على أعلى مستوى عالمي، وتطوير المدرجات حتى يحقق الجميع أكثر استفادة ممكنة".

وشدد وزير الشباب و الرياضة على أن ملكية كل الأندية تظل تابعة للزارة، وأن الاتفاق مع شركة "استادات" القابطة هي الدخول في شراكة للإدارة بشكل استثماري لتطوير المنشآت، وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في ملاعب ومنشآت أدمية.

وأنهى صبحي :"حرصنا على أن تكون قيمة الاشتراك في عضوية أندية (سيتي كلوب) في متناول الجمهور، وليست بقيمة مالية كبيرة حتى تكون متاحة للجميع، مشيراً إلى تقدم عدد كبير بالفعل للحجز في جميع المحافظات".